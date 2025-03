Dayitalianews.com - Aggredita da un grosso maremmano, salve per miracolo madre e figlia. L’animale ucciso a fucilate dal padrone di casa. L’aggressione questo pomeriggio a Ceprano

Il pastoresi introduce nell’abitazione e ferisce due donneMomenti di panico e terrore neldi oggi a, in provincia di Frosinone, dove un pastoreha attaccato due donne all’interno della loro abitazione in via Colle Arena. L’episodio si è verificato intorno alle 15:40 e ha coinvolto una giovane 19enne e sua54enne.L’attacco improvviso e il tentativo di difesaSecondo le prime ricostruzioni, il cane si sarebbe introdotto nel cortile dellae, senza alcun preavviso, avrebbe aggredito la ragazza, mordendola. La, accortasi della scena, è intervenuta immediatamente nel tentativo di salvarla, masi è rivolto anche contro di lei, ferendola.Le urla disperate delle due donne hanno attirato l’attenzione del padre di famiglia, che, assistendo alla scena, ha impugnato il fucile da caccia e ha sparato un colpo contro il cane, uccidendolo sul posto.