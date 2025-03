Tarantinitime.it - Aggredisce la ex durante il carnevale, arrestato 32enne

Tarantini Time QuotidianoI Carabinieri della Stazione di Avetrana hannoundel posto per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa dal reato, minacce e detenzione di armi o oggetti atti ad offendere. L’uomo, già denunciato più volte dalla ex convivente per maltrattamenti, era sottoposto al divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati.i festeggiamenti cittadini per il, ilavrebbe notato la donna per strada. Incurante della misura alla quale era sottoposto, confondendosi tra i presenti in maschera, si sarebbe avvicinato a quest’ultima e l’avrebbe aggredita schiaffeggiandola al volto mentre la strattonava per i capelli, per poi darsi alla fuga a seguito dell’intervento di alcuni presenti.Immediatamente sono scattate le ricerche da parte dei Carabinieri che l’hanno rintracciato, poco dopo, mentre passeggiava per le vie cittadine.