Modenatoday.it - Agenzia per il lavoro "travestita" da coop, fatture false per 15 milioni e danni per oltre 4000 lavoratori

La Guardia di Finanza di Ravenna hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di circa 1,6di euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Modena su richiesta della Procura modenese, nei confronti di quattro persone, indagate per frode.