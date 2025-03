Notizie.com - Agenzia delle Entrate, le scadenze di marzo 2025: alcune sono fondamentali

Leggi su Notizie.com

Diverse date dovranno essere segnate sul calendario afissate variefiscali che bisogna assolutamente ricordare.Anche afissate numerosefiscali che interesseranno molti contribuenti e non solo. Le date da segnare sul calendariodiverse e riguardano privati, professionisti ed imprese che dovranno provvedere per evitare sanzioni., ledi(Notizie.com)Tra lepiù rilevanti rientrano la trasmissione all’della Certificazione Unicaper i sostituti d’imposta, il versamento dell’imposta di registro, valido solo per alcuni contratti d’affitto e la trasmissione dei dati necessari per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata che sarà disponibile alle fine del prossimo mese.