Agente Bastoni | Con l’Inter può vincere la Champions Vi svelo perché è un campione anche se in italia…

di RedazioneL’di Alessandro, Tullio Tinti, ha parlato del difensore del, ecco le dichiarazioni, dallaalle caratteristiche, unche.E’ tornato a parlare l’di Alessandro. Si tratta di Tullio Tinti, uno dei procuratori meglio noti e conosciuti alno del panorama calcistico italiano. Dalle prerogative del suo assistito al ‘problema’ con la valutazione relativa ai calciatori italiani, passando poi per laLeague – dopo la vittoria per 2 reti a 0 di ieri sera contro il Feyenoord in terra olanedese per gli ottavi di finale – quale obiettivo del club meneghino. Ecco le sue dichiarazioni sul difensore allenato da Simone Inzaghi, così si è espresso sul big del. Vediamo qui un breve estratto delle parole per le frequenze dell’emittente Radio Sportiva qui riportate:TULLIO TINTI – «? Noi italiani mettiamo sempre in risalto gli stranieri, lui è unnel suo ruolo, ha un piede che nei centrocampisti, fisico e corsa, è un top a livello mondiale.