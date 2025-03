Ilgiorno.it - Agente aggredito in carcere: "Basta, ora risposte ferme"

Episodio violento neldi Cremona, nella prima serata di martedì. Un detenuto italiano di età intorno a 50 anni al momento di rientrare in cella dopo l’ora di socializzazione si è opposto fermamente e se l’è presa con la guardia carceraria che lo stava accompagnando. Dapprima l’è stato colpito con una testata e, una volta a terra, è stato fatto bersaglio di calci e pugni. Fortunatamente l’aggressione è avvenuta sotto gli occhi di altre guardie che sono subito intervenute in soccorso della persona aggredita. Il poliziotto è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Cremona, dove è stato ricevuto in codice giallo, medicato e poi dimesso con una prognosi di sei giorni. "Ancora una volta la Casa circondariale di Cremona è stata teatro di una giornata di violenza tanto assurda quando ingiustificata - dichiara Alfonso Greco, segretario per la Lombardia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria -.