Calciomercato.it - Affare da 150 milioni, via libera allo scambio con Kolo Muani

Leggi su Calciomercato.it

L’attaccante francese al centro di un intrigo di mercato: trattativa da oltre 150di euro con loche tira fuori dai giochi la JuventusCinque gol nelle prime tre partite.ha impiegato poco tempo per entrare nei cuori bianconeri e convincere la Juventus della bontà della scelta fatta.da 150, viacon(LaPresse) – Calciomercato.itGiuntoli non ha nascosto che è già al lavoro per far sì che l’attaccante francese possa restare anche il prossimo anno, considerato che è arrivato in prestito secco dal Paris Saint-Germain. Si sta trattando con i parigini per trovare la formula giusta per far restare il bomber a Torino, con l’ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto individuata come possibile soluzione per far tutti contenti.