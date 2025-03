Zonawrestling.net - AEW: MJF pronto a dare fuoco ad Adam Page, provvidenziale intervento della sicurezza

Leggi su Zonawrestling.net

La scorsa settimana il feud tra MJF esi è incendiato, in senso figurato, con l’assalto di MJF su Christopher Daniels, questa notte invece stava per incendiarsi letteralmente a pochi giorni da Revolution a causa di un MJF ancora una volta senza scrupoli ea tutto per prevalere sull’avversario. In un’altra serata fatta di provocazioni e parole dicontro i fan, MJF ha raccolto un piccolo vantaggio in vista del PPV Revolution di domenica notte.“Hai risvegliato il Devil”Questa notte a Dynamite MJF ha ancora una volta provocatofacendosi riprendere per le strade di Sacramento vicino all’arena. MJF ha parlato del suo attacco su Daniels e del fatto che il cowboy ha risvegliato in lui “il Devil”, inoltre il Salt of Earth ha una sorta di missione da compiere come detto la scorsa settimana, rivelare la falsità e iprocisia didavanti ai suoi fan che lo sostengono e dicono non abbia fatto nulla di male.