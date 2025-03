Zonawrestling.net - AEW: “La CEO” è pronta, Mercedes Moné parla del suo futuro da campionessa TBS a Dynamite

Durante l’episodio di AEWdella scorsa notte,ha rilasciato dichiarazioni importanti riguardo al suo regno daTBS e alla sua prossima sfidante.è stata intervistata nel backstage da Renne Paquette. Durante l’intervista,ha riconosciuto il talento di Momo Watanabe, descrivendola come una delle migliori in Giappone. Tuttavia, ha sottolineato la sua fiducia affermando di essere la più grandeTBS di tutti i tempi. Ha inoltre annunciato che osserverà con interesse il match tra Serena Deeb e Momo Watanabe previsto per Collision, anticipando la sua difesa del titolo contro Momo che avverrà a Revolution. TBS Championspeaks on her title match against Momo Watanabe this Sunday at #AEWRevolution!Watch #AEWLIVE on TBS & Max@ReneePaquette @Varnado pic.