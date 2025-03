Zonawrestling.net - AEW: Jon Moxley rimane senza alleati a pochi giorni da Revolution

Leggi su Zonawrestling.net

La scorsa settimana Cope, con l’aiuto di Jay White e Willow Nightingale ha decimato i Death Riders grazie al suo marchio di fabbrica, la con-chair-to con cui sono stati colpiti Claudio Castagnoli, PAC e anche Marina Shafir. Dopo il brutale assalto della scorsa settimana sono quindi rimasti solo Jone Wheeler Yuta, da tanti considerato l’anello debole del gruppo. Proprio Yuta ha dovuto affrontare Cope adacon magari il compito di affaticarlo o infortunarlo in vista del PPV, ma anche la Rated R Superstar era in missione, quella di estromettere anche l’ultimo membro dei Death Rider rimasto a disposizione di.Cope completa l’opera di smantellamentoLa prestazione offerta sul ring da Yuta è stata ottima, ma alla fine si è dovuto arrendere all’avversario, più esperto e anche più forte in questo momento.