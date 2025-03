Thesocialpost.it - Addio al 74enne Rudolf Pichler: aveva percorso più di 1000 volte il Passo della Mendola sulle due ruote

Si è spento nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Maurizioa 74 anni, residente a Sant’Antonio di Caldaro, vittima di un grave incidente in bicicletta avvenuto il 1° marzo.era stato trovato riverso a terra da alcuni passanti lungo la strada che conduce al. Soccorso immediatamente, era stato trasportato d’urgenza al nosocomio, dove purtroppo non è riuscito a superare le conseguenze delle gravi ferite riportate.Le dinamiche dell’incidente restano ancora da chiarire e nessuna ipotesi è esclusa, compresa quella di un possibile malore improvviso. La vittima conosceva molto bene quel, cheaffrontato innumerevolinel corso degli anni.L'articoloalpiù diildueproviene da The Social Post.