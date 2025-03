It.insideover.com - Addio a Teheran? Così l’Iran progetta di costruire una nuova capitale

A gennaio, in una breve intervista, è stato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ad ammettere che il suo Governo sta lavorando per la costruzione di. L’idea quindi è di sostituire, ossia la città più grande del Paese, nonché principale polo economico e finanziario. Come mai si potrebbe arrivare a una svoltaradicale e clamorosa?Una città giunta al limiteLa prima risposta va ricercata proprio nell’estensione della metropoli e nella sua importanza:è talmente vitale per gli iraniani che ogni anno cresce e attrae nuovi abitanti. Ma la città, con i suoi 14 milioni di residenti interni all’intera area urbana, è ormai satura. A Nord la metropoli ha toccato le pendici dei Monti Elburz, a Sud c’è il Dasht-e Kavir, il deserto che caratterizza l’altopiano iraniano.