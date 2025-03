Quotidiano.net - Addio a Bruno Pizzul. Le telecronache senza urlare. Raccontò le notti magiche

Ora che il grande gigante gentile si è sdraiato, restano solo i nani. Nel giorno dell’la figura difa ancora ombra, troppo più.tutto degli altri, e per distacco. Non è arrivato a compiere 87 anni per pochi giorni (Udine, 8 marzo 1938), si è spento all’ospedale di Gorizia portando con sé un mondo che va ben oltre i meriti professionali, la statura del telecronista, la rilevanza degli eventi che ha avuto occasione e capacità di commentare in una bellissima carriera, con prestazioni sempre all’altezza. Dalla mattinata di ieri, quando si è sparsa la notizia, siamo tutti a ricordare giustamente i suoi racconti delleal mondiale italiano del ’90, della finale del ’94 persa ai rigori contro il Brasile, le altre delusioni del 1998 e del 2002, ma il vero ’capolavoro’ professionale fu la gestione di una diretta che non avrebbe mai voluto vivere.