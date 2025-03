Ilfogliettone.it - Addio a Bruno Pizzul, la voce che ha fatto sognare l’Italia del calcio. Avena 86 anni

Il mondo dele del giornalismo sportivo italiano è in lutto: si è spento oggi, storico telecronista della Nazionale, all’età di 86. Il decesso è avvenuto nell’ospedale di Gorizia, città vicina al suo Friuli natale, dove era ricoverato. Nato l’8 marzo 1938 a Cormòns, in provincia di Udine, avrebbe compiuto 87fra pochi giorni. Con lui se ne va un simbolo, unainconfondibile che per decenni ha accompagnato i tifosi italiani nelle gioie e nei dolori del pallone.Dall’Udinese alla Rai: una vita per lo sportsi avvicinò alda ragazzo, vestendo la maglia dell’Udinese come centrocampista nelle giovanili. Il sogno di una carriera professionistica si infranse per un grave infortunio, ma non abbandonò mai la passione per lo sport. Laureato in Giurisprudenza, intraprese la strada del giornalismo, approdando in Rai nel 1969.