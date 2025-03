Internews24.com - Adani punge il Milan: «Dev’essere un po’ imbarazzante dopo aver visto…». C’entra l’Inter di Inzaghi

di RedazioneLeleè sicuro, ecco cosa dice l’ex calciatore sul, le parole sul rendimento dei rossoneri,anche.Intervenuto nel corso dell’ultima puntata del suo podcas Viva el Futbol su Twitch, Lele– ex calciatore della nostra Serie A nonchè per un periodo anche giocatore della nazionale italiana – ha voluto dire la sua sul successo ottenuto ieri dalcontro il Feyenoord in Champions League. Nel suo intervento cita anche Juve e, entrambe eliminate dalla competizione europea.– «La vittoria delcon il Feyenoord è strameritata, la qualificazione ai quarti non è in dubbio, dal mio punto di vista. Col rigore segnato non sarebbe stato neanche da giocare il ritorno. La domanda che mi e vi faccio è questa: devono essere un po’ imbarazzatee Juve,visto Feyenoord e PSV con l’Arsenal? Feyenoord e PSV hanno meritato cone Juve, questo va detto eh ragazzi».