Adani analizza: «Grandissima partita dell'Inter col Feyenoord, la qualificazione ai quarti non è in dubbio. Mi sorge spontanea una domanda»

di RedazioneL’ex difensore, Lele, hato così il successo ottenuto dai nerazzurri contro ilin Champions LeagueIntervenuto nel corso dell’ultima puntata di Viva el Futbol su Twitch, Leleha voluto dire la sua sul successo ottenuto ieri dall’Inter contro ilin Champions League.LA PRESTAZIONE DEI NERAZZURRI CONTRO IL– «L’Inter per me ha fatto una, una corretta distribuzione dei cinque dietro, comprese fasce. È andata per conoscenze, per sintonia di quei cinque, sono stati preparati bene e le scelte sono state giuste. Ha lavorato su tempi e conoscenze, Bastoni è arrivato giù tante volte e ha fatto una grandeper me. L’Inter doveva essere lucida nella gestione e lo ha fatto bene. Il valore aggiunto sono gli attaccanti: se loro giocano bene, la squadra fa bene».