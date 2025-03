Messinatoday.it - Acqua non potabile, l'ordinanza del sindaco: "Problema tecnico di clorazione"

Leggi su Messinatoday.it

non conforme rispetto ai parametri prescritti dalla normativa, dunque non idonea per il consumo umano. A metterlo nero su bianco ildel comune di Sant'Agata di Militello che tre giorni fa ha emesso un'di divieto di uso dell'per fini potabili. Una misura grazie alla.