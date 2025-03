Anteprima24.it - Acqua, gara per la selezione del socio privato. Forgione: “Svolta storica”

Tempo di lettura: < 1 minuto“La pubblicazione della procedura dia doppio oggetto per ladeldi parte privata di Sannio Acque – spiega in una nota il coordinatore del Distretto e sindaco di Solopaca Pompilio– segna unadecisiva sul percorso avviato nel 2022 dalla Giunta regionale della Campania su intuizione politicamente lungimirante di Clemente Mastella. Il Sannio si appresta ad avere finalmente un gestore proprio del servizio, mettendo fine a una lacunache ci ha privati dell’accesso alle preziose risorse per la realizzazione di interventi di ammodernamento delle reti.Il conto alla rovescia per la individuazione del partnerè partito. Ora tocca a noi Comuni fare la nostra parte, nella consapevolezza che la gestione associata è sancita dalla legge e che l’adesione alla compagine societaria consentirà agli enti sottoscrittori di partecipare da protagonisti a uno snodo cruciale nella storia di questa provincia, senza subire le scelte assunte da altri.