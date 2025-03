Puntomagazine.it - Acerra, Movimento 5 Stelle: “Carro con mitra, perché non è stato fermato? presenteremo interrogazione in consiglio comunale”

Polemica suldi Carnevale addel M5S inLa vicenda delrappresentante la Statua della Libertà armata diche in questi giorni di carnevale ha sfilato perè sconcertante e inaccettabile. Come può l’amministrazioneconsentire un’oscenità simile in eventi ad alta frequentazione soprattutto di bambini e ragazzi? Di chi è la responsabilità? Si è provveduto a rintracciare i responsabili?Sono queste le domande alle quali l’amministrazionedeve dare risposta.Non è ammissibile che in un momento in cui si parla tanto di devianza giovanile, di salvare ragazzi dalla morsa della criminalità, di diffondere la cultura della legalità, abbiamo questa amministrazione che lascia sfilare nelle nostre strade per tre giorni uncon rappresentazioni e musiche inneggianti la criminalità e la violenza.