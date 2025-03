Ilfattoquotidiano.it - Acerra, il pigiama insanguinato di Giulia Loffredo trovato nell’immondizia. Proseguono le indagini: esaminate anche le feci del pitbull

Emergono nuovi dettagli sulla morte di, la bambina di nove mesi morta nella notte tra il 15 e il 16 febbraio ad, in provincia di Napoli. È stato riildella bambina, come riporta il Tgr Campania, un sacchetto dell’immondizia. Secondo quanto emerso, la bambina sarebbe stata cambiata prima di essere portata in ospedale dal padre, Vincenzo. L’uomo aveva inizialmente raccontato che la figlia era stata aggredita da un cane randagio, salvo poi modificare la versione e attribuire la responsabilità dell’attacco aldi famiglia., risultato positivo all’hashish subito dopo il dramma, è attualmente indagato per omicidio colposo, con l’accusa di omessa vigilanza e custodia dell’animale.Il ritrovamento del pigiamino apre ulteriori interrogativi.