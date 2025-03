Internews24.com - Acerbi pone il focus sul ritorno a San Siro: «Mancano 90 minuti» – FOTO

di Redazioneilsula San: «90». Il messaggio social dopo la vittoria in Feyenoord Inter – Attraverso i propri profili social, Francescoha festeggiato la vittoria ottenuta ieri sera al De Kuip con la sua Inter per la sfida d'andata degli Ottavi di Finale di Champions League contro il Feyenoord. Soddisfazione e gioia, sì, mantenendo però sempre i piedi per terra e ilsulla gara di, per una qualificazione ai quarti di finale che è ancora tutta da conquistare sul campo. La gara diandrà in scena martedì 11 marzo a San. Nel complesso la prova diè stata più che positiva. Schierato da Simone Inzaghi come braccetto sinistro dopo l'avanzamento di Bastoni a quinto di centrocampo,è stato bravo a scambiarsi di posizione con lo stesso Bastoni nel corso del primo tempo, per poi stazionarsi più stabilmente nei tre di difesa nel secondo tempo.