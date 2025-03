Forlitoday.it - Accusato di furto aggravato, deve scontare quasi due anni di carcere: arrestato un 28enne

Leggi su Forlitoday.it

I Carabinieri di Modigliana hannounmoldavo, condannato nell’ottobre 2022 dal Tribunale di Pavia ad un anno e undici mesi per, commesso in quella provincia nell’aprile 2022. L’uomo, in esecuzione di un provvedimento detentivo disposto dall’Ufficio di.