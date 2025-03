Anteprima24.it - Accordo Unisannio-Federico II, De Longis (PD): “Arricchisce l’offerta formativa, ricadute positive per il Sannio”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Come responsabile Sanità del PD sannita non posso che plaudire all’intercorso tra l’Università dele laII di Napoli.” – così in una nota Raffaele De, consigliere comunale e provinciale, nonchè responsabile del dipartimento Sanità del Partito Democratico sannita. “Come noto, in base a taledal prossimo anno accademico 2025\2026 cinquanta studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia con indirizzo tecnologico saranno ospiti del giovane ateneo beneventano (si attende solo l’approvazione finale, che appare scontata, da parte del Ministero).In tal mododidattica dell’Università delsi arricchirà ulteriormente conper l’intera provincia considerando anche la necessità per questi 50 studenti di Medicina di frequentare dal terzo anno in poi le strutture ospedaliere del nostro territorio per completare dal punto di vista pratico la loro formazione.