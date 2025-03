Lanazione.it - Accordo tra Comune e Finanza

TREVI Ile il comando provinciale della guardia didi Perugia hanno sottoscritto un protocollo di intesa in materia di tutela delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea. L’, firmato negli uffici deldi Trevi dal sindaco, Ferdinando Gemma, e dal comandante provinciale della guardia did, generale Carlo Tomassini, ha come fine la collaborazione reciproca per garantire il corretto utilizzo delle significative risorse, destinate aldi Trevi, per realizzare azioni e interventi previsti dalle missioni del Pnrr. Il protocollo, che resterà in vigore sino a fine 2026, andrà a rafforzare le azioni a tutela della legalità in materia di utilizzo di risorse pubbliche destinate al Pnrr.