Sportnews.eu - Accordo Pirelli – MotoGP: l’azienda italiana sarà il fornitore ufficiale di pneumatici

Leggi su Sportnews.eu

Italia in primo piano anche nel Motomondiale,dicomedial posto di Michelin.È stato raggiunto unche si può definire storico, per quanto riguarda la componentistica del Motomondiale, con lache diventeràdia partire dal 2027, sostituendo la francese Michelin. Un traguardo importante pere per l’Italia in generale. In particolare, lafornirà gomme per le moto della.Partenza dei piloti dalla griglia (Sportnews.eu)approda anche nella classe regina, affiancando l’impegno iniziato nel 2024 con la fornitura diin Moto2 e Moto3. L’siglato è di cinque anni, dunque fino al 2031, per un piano strategico che si inserisce in contemporanea con l’ingresso del nuovo regolamento in