Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 6 marzo: Paolo Rossi ed altre ricorrenze

Leggi su Glieroidelcalcio.com

edScrive Claudio Moretti nel libro ‘La Juventus dalla A alla Z’: “Supportato dagli altri cinque campioni del mondo e imbeccato dai sontuosi assist di Platini, segnò un gran numero di gol importanti e lo fece a modo suo: ossia sfruttando prevalentemente le sue famosi doti di astuzia e opportunismo.A volte basta essere nel posto giusto al momento giusto”. Il 61985metteva a segno l’ultima rete con la maglia della Vecchia Signora. Quel dì compiva sessant’anni Richard Kress, vincitore di un campionato tedesco con l’Eintracht Francoforte nel 1959 e nella stagione successiva finalista in Coppa Campioni.P.S. Quarantatré reti in Serie A, 26 in B e 34 in Coppa Italia:sarebbero stati ottanta per il povero Alessandro Vitali. Nel giorno del suo decimo compleanno, Amos Cardarelli realizzava l’ultimo gol con la Roma.