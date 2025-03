Ilfattoquotidiano.it - Abusi edilizi a Milano, negli atti l’ammissione del dirigente arrestato: “Ho firmato cinquanta convenzioni senza passare dalla Giunta”

“Hoche non sono passate in“. Ad ammetterlo con preoccupazione, in una conversazione intercettata lo scorso 18 ottobre, era Giovanni Oggioni, l’ex direttore dello Sportello unicoa del Comune dimercoledì nell’ambito di una delle inchieste sull’urbanistica nel capoluogo lombardo. L’intercettazione è riportatadell’indagine come elemento a carico di Oggioni: secondo l’accusa, inf, per i progetti immobiliari con determinate caratteristiche sarebbe stato necessario un voto del Consiglio o dellacomunale, mentre la prassi era di limitarsi a siglaretra costruttori e dirigenti. I magistrati, tra l’altro, sottolineano come Oggioni sia stato “l’ideatore e il sottoscrittore della determina” che nel 2018 ha rimosso l’obbligo di presentare il piano attuativo, necessario per offrire servizi come verde e parcheggi ai cittadini delle aree interessate dallo sviluppo immobiliare.