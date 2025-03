Ilfattoquotidiano.it - Abusi edilizi a Milano, l’assessore di Torino Mazzoleni è indagato per la quarta volta. M5s: “Il sindaco lo rimuova”. Ma il Pd lo difende

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

E sono quattro. Per laall’Urbanistica di, Paolo, èin un’inchiesta su presuntirealizzati a, nello specifico quella che ha portato ai domiciliari Giovanni Oggioni, ex dirigente comunale nel capoluogo lombardo. Anche in questo caso, membro della giunta delPd Stefano Lo Russo, è finito sotto accusa per la sua attività di progettista, scelto dal gruppo Abitare In per il “Lambrate Twin Palace” di via Sbodio: dall’ordinanza di custodia cautelare risultain concorso con Oggioni e altri per falso in atto pubblico, ma secondo La Stampa a suo carico ci sono anche le ipotesi di lottizzazioneva e abusoo. Già per tre volte negli ultimi due anni il nome delera stato iscritto dalla Procura dinel’ambito di fascicoli su presunte violazioni urbanistiche: si tratta delle indagini sullo studentato “Scalo house” a Isola, sulle Residenze Lac al Parco delle Cave e su un palazzo di sette piani in piazza Aspromonte, costruito all’interno di un cortile.