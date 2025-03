Ilgiorno.it - Abiti settecenteschi e danze “Viva Carnevale“ è un successo

Pulcinella a guidare gli attori, che escono da un luogo insolito come il collegio Ghislieri e cominciano a cantare e a ballare. È cominciato così ed è stato un“, l’evento organizzato per chiudere il biennio goldoniano in ricordo della permanenza del commediografo a Pavia come alunno del Ghislieri. Tre secoli dopo sono stati proprio i colleghi del grande veneziano ad andare per le vie del centro e a coinvolgere diverse persone in una sfilata di martedì grasso. Alcuni si sono fatti trascinare, mentre altri si sono limitati a fotografare l’insolita scena. Una volta l’anno capita di incontrare in piazza della Vittoria una quantità di persone indiretti al teatro Fraschini dove erano state rimosse le poltrone per trasformare la sala in una pista da ballo con l’orchestra che suonava da vivo.