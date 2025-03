Justcalcio.com - ‘Abbiamo sempre scherzato che eravamo il miglior team di pub al mondo. Lo eravamo sinceramente. Siamo ancora andati a bere qualcosa insieme, anche quando abbiamo perso ‘Kasper Schmeichel si apre sul suo tempo a Leicester City

Kasper ha svolto un ruolo importante in uno dei risultati più straordinari del calcio inglese, ma è desideroso di accreditare lo spirito di squadra come forza trainante. Il portiere celtico ha vinto la Premier League con nel 2015-16 e lo ha seguito con la prima vittoria della FA Cup di Foxes cinque anni dopo. Tra quegli incredibili successi, il proprietario di Vichai Srivaddhanaprabha è stato ucciso a tre compagni di passeggeri e il pilota in un incidente in elicottero vicino al King Power Stadium. guarda indietro con affetto ai suoi tempi con il defunto Vichai e ha detto agli ex giocatori Gary Neville, Roy Keane, Jill Scott, Jamie Carragher e Ian Wright sul cuore dietro il trono nella stagione d'oro di