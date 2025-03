Ilfogliettone.it - ABBIAMO BISOGNO DI DIPLOMATI | 1500 posti pubblici a disposizione con un bando lampo: entri e in 2 mesi ti fanno l’indeterminato

Leggi su Ilfogliettone.it

L’Ente apre a una selezione per oltre mille nuovi dipendenti, per migliorare i servizi offerti, un’opportunità da non farsi sfuggire.L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha annunciato un’importante iniziativa per il 2025 con l’apertura di un concorso pubblico volto all’assunzione di 1.530 nuovi dipendenti. Questa operazione fa parte del piano di rafforzamento dell’ente, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini e potenziare l’organico amministrativo.Il concorso prevede l’inserimento di nuove risorse con contratto a tempo indeterminato. Le figure ricercate saranno prevalentemente assistenti amministrativi, ma sono previste anche posizioni in ambito tecnico e gestionale. L’INPS punta così a garantire una maggiore capacità operativa e a ridurre i tempi di gestione delle pratiche previdenziali.