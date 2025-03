Quotidiano.net - A2a inaugura il depuratore di Calvisano: 81 milioni per l'acqua e superamento infrazioni europee

Leggi su Quotidiano.net

A2a hato ildi(Brescia), nell'ambito di un piano da 81di euro per l'del comune. L'intervento pone le basi per superare l'infrazione europea aperta nel 2014. Prevista anche la realizzazione del nuovo acquedotto, attivato entro l'anno, e la posa della rete fognaria, i cui lavori sono attualmente al 73%. In totale A2a Ciclo Idrico investirà nel Bresciano 321nei prossimi 5 anni, con l'obiettivo di "abbattere le perdite di rete e di superare tutte le procedure di infrazione europea per la mancata depurazione dei reflui entro il 2028". A livello nazionale, spiega A2a, sono ancora 930 i comuni non a norma. "L'Italia - spiega l'amministratore delegato di A2a Renato Mazzoncini - investe ancora troppo poco nel ciclo idrico". Secondo il manager "nel 2023 la spesa media è stata di 65 euro ad abitante, ben al di sotto degli 82 euro europei, mentre A2a ha investito 130 euro ad abitante, a dimostrazione di quanto la gestione dell'e l'efficienza delle infrastrutture siano per noi una priorità".