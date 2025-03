Metropolitanmagazine.it - A volte ritornano, o forse no: Ben Affleck vorrebbe una seconda possibilità da Jennifer Garner

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Archiviato il burrascoso matrimonio conLopez, durato appena due anni e conclusosi con un divorzio e un anello mai restituito, Bensembrerebbe intenzionato a rivisitare ancora una volta il suo passato amoroso. Voci insistenti, infatti, sostengono che l’attoreun’altracon l’ex moglie, con la quale è stato sposato dal 2005 al 2015 e ha avuto tre figli.La loro unione è terminata nonostante i due abbiano provato a far funzionare le cose; in ogni caso, sono sempre riusciti a mantenere un rapporto civile e cordiale, per il bene dei loro bambini. Anche durante il ritorno dei Bennifer, l’interprete di 30 anni in un secondo è sempre rimasta un punto di riferimento per. Secondo molti, la loro intesa avrebbe disturbato non posso Lopez, e anche John Miller, attuale compagno di, si sarebbe piùsentito di troppo.