Ilfoglio.it - A volte è meglio una ringhiera di una scala arcobaleno

Leggi su Ilfoglio.it

Premessa: hanno fatto bene a mettergli una nota, poiché nella scuola i provvedimenti disciplinari vanno intesi anzitutto a tutela di studenti e personale; quindi penzolare su una, invece di prendere le scale, è una pessima idea che va punita, in quanto mette a repentaglio l’incolumità propria e altrui. Sbrigato così il senso letterale dell’accaduto, vorrei però spendere due parole sull’atto di ribellione del tredicenne di Verona arrampicatosi su unapur di non salire per ladel suo istituto, sui cui gradini erano state dipinte parole come “inclusione”, “accoglienza”, eccetera. Forse l’ha fatto per sfida a un insegnante (senso morale) o forse temeva di certificare coi propri passi l’adesione a un’ideologia non condivisa (senso allegorico), chissà; il cuore umano è un abisso e il cervello degli adolescenti, quando capita che ci sia, il più delleè incomprensibile.