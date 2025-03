A soli 40 chilometri da Roma puoi dormire in un castello fiabesco con torri mura di pietra e sala del trono

Leggi su Funweek.it

Chiunque almeno una volta nella vita ha sognato di svegliarsi in una favola, all’interno di un. E allora perché non andare alla scoperta delOrsini situato a pochi km da?L’edificio si trova nel borgo di Nerola, un piccolo borgo del Lazio vicino ai Monti Lucretili, al confine con la provincia di Rieti.Orsini, cosa sapere sull’edificioOrsini è conosciuto anche con il nome didi Nerola. Si tratta di una costruzione di origine medievale costituita da un muro di cinta esterno merlato che supera un fossato e quattroangolari ognuna con una forma diversa. LEGGI ANCHE:– Il Paese delle fiabe ad un’ora da: la gita fuori porta perfetta per bambini e adulti!L’edificio è stato costruito per volere degli Orsini a partire dall’inizio degli anni 1000.