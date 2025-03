Ilgiorno.it - A scuola con le nostre tradizioni: il concorso ’Una casa da favola’

Venerdì 10 gennaio, l’architetto Simona Maspero, una rappresentante dell’associazione AsPROlegno, si è recata nella classe quinta dellaprimaria di Fecchio per spiegare ai bambini il regolamento del“Unada favola” proposto in collaborazione con il Comune di Cantù. Ilrientra nel progetto “Acon le” e viene svolto ormai da anni. La sua finalità è quella di far conoscere e promuovere lelocali del territorio e le tematiche dell’educazione civica valorizzando le abilità creative e artistiche degli studenti. In questa edizione AsPROlegno ha proposto ai bambini delle classi quinte di Cantù di lavorare su alcune fiabe classiche ricreando le case dei personaggi che da sempre fanno sognare i bambini. Agli alunni è stata assegnata la celebre storia degli “Aristogatti”.