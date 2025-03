Ilfattoquotidiano.it - A Pisa il primo monastero buddhista costruito da zero in Europa: ospiterà circa 100 monaci

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel borgo di Pomaia, alle pendici delle collinene, in val di Fine, dove oggi si trova una cava abbandonata, sorgerà iltibetano in Italia in grado di fornire ospitalità acento frae monache. La novità non solo per il nostro Paese ma anche per l’universoeuropeo, visto che sarà ilda, sarà presentato sabato a Milano dall’abate di Kopan Khen Rinpoche e dal fondatore della comunità di Bose, Enzo Bianchi, con accanto l’architetto Gino Zavanella dello studio Gau Arena.Il progetto ha avuto una lunga gestazione. Lama Yeshe e Ghesce Ciampa Ghiatso ne parlarono insieme a Kopan, in Nepal, anni fa. Molte proposte da allora sono state prese in considerazione: alcune, come il costruire sulla roccia, sono state scartate; altre sono state ritenute troppo invasive e non in armonia con il territorio.