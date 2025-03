Laprimapagina.it - A Perugia intensivo piano di manutenzione stradale con l’impiego di nuove risorse

L’Amministrazione comunale diha annunciato l’avvio di un’importante operazione diintensiva delle strade cittadine, condi tutte ledisponibili del cantiere comunale. Gli interventi dell’amministrazione Ferdinandi prenderanno il via dalle aree centrali della città e dalle zone ritenute strategiche, estendendosi progressivamente verso le periferie. Ogni giorno saranno impiegati oltre 15 operai suddivisi in tre squadre, con l’utilizzo di una rappezzatrice e catrame a caldo per riparazioni minori, e la finitrice per la riqualificazione di tratti più ampi.“Con il miglioramento delle condizioni meteo, possiamo finalmente operare in modo efficace e duraturo – ha dichiarato l’assessore Francesco Zuccherini – grazie anche ai macchinari recentemente sottoposti astraordinaria.