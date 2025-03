Metropolitanmagazine.it - A Parigi arriva il pop up di Miele x Extreme cashmere: una spa per capi che punta al consumo consapevole

Fatti entrambi per durare parecchio: la collabspa si traduce in un pop up store adai toni calmi e senza fretta. Sito al 36 di rue Chevert, e visitabile fino all’8 marzo, il pop up store sarà la prima spa al mondo dedicata alla cura deiin cashemire. La collab tra il noto brand di elettrodomestici e il marchio olandese di filati approfitterà della Paris Fashion Week per diffonderezza sulla routine quotidiana del lavaggio, della stiratura e della piegatura dei, invitando i visitatori a riflettere sulla velocità dei cicli dispa:la collab (e il pop up a)I due brand hanno dunque creato un ambiente delicato e rilassante. Presenti elementi multisensoriali che riguardano tatto, udito e olfatto.