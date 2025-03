Lanazione.it - A Palazzo Medici Riccardi mostre Foggini, Aulenti e Parrocchetti

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 6 marzo 2025 - La realizzazione delle'Giovan Battista. Architetto e scultore granducale', 'Gaein Toscana', 'Clemen' sono al centro della nuova programmazione di eventi per il 2025 a, la cui delibera è stata approvata dal Consiglio della Città metropolitana di Firenze. Il provvedimento prevede investimenti per 460.000 euro, attraverso il lavoro della Fondazione Muse. Saranno fatti anche progetti legati alle residenze d'artista nell'area metropolitana. A illustrare l'atto è stata la consigliera delegata alla cultura Claudia Sereni. "Unire la grande storia medicea alla tradizione contemporanea - spiega Sereni - consentirà di ampliare il panorama culturale offerto dalla città metropolitana come valore aggiunto per la promozione dinel panorama dellefiorentine".