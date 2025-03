Napolitoday.it - A Napoli la quarta edizione della Baby Fashion Week

Leggi su Napolitoday.it

si prepara ad accogliere la, l’evento che porta in passerella i più piccoli, trasformandoli in autentici protagonisti del mondokids. Un progetto in continua crescita che, per il 2025, si arricchisce di collaborazioni prestigiose e di.