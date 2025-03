A Heroes Fatoumata Diawara Calibro35 Martha Da’Ro e tanti altri

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 6 mar. (askanews) – Dal 7 al 22 maggio 2025 tornaFestival, la manifestazione prodotta da Music Innovation Hub, prima impresa sociale in Italia a realizzare progetti innovativi e socialmente responsabili nel settore musicale. Dopo il successo diFestival 2024, che ha visto la partecipazione di molti artisti fra cui Lucio Corsi, Cosmo e Dov’è Liana, quest’anno Music Innovation Hub è ancora una volta al fianco dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e in collaborazione con UN SDG Action Campaign. World of Strangers è il tema scelto per l’edizione di quest’anno, la quinta, che toccherà le città di Milano, Genova, Torino, Napoli e Roma con una line up che unirà artist? nazionali e internazionali. Da nord a sud, un viaggio musicale attraverso l’Italia per celebrare la bellezza dell’incontro con l’altro e l’importanza della musica come linguaggio universale capace di costruire ponti laddove esistono barriere.