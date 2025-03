A Game Concert | tre date live in Italia

Leggi su Funweek.it

Arriva in, ilo in versione orchestrale dedicato alle colonne sonore dei videogiochi più iconici degli ultimi anni. Treimperdibili a Roma (14 dicembre), Catania (20 dicembre), Jesolo (23 dicembre) presentate da LET MEE SEE AGENCY con la partecipazione straordinaria di Eimear Noone, direttrice d’orchestra e compositrice pluripremiata per alcuni tra i videos. Apromette un’esperienza unica per tutti gli appassionati.Nelo farà risuonare le più belle colonne sonore di alcuni dei più memorabili giochi del pianeta, tra cui The Legend of Zelda, Halo, The Last of Us, Call of Duty, Fortnite, Fallout, StarCraft e World of Warcraft, tutte eseguite dall’Orchestra della Franciacorta, eccellenzana nel mondo, con oltre 90 musicisti su palco.