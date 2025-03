Lanazione.it - A Firenze l'evento “Tenacemente donne, tenacemente ribelli”

, 6 marzo 2025 - Aarriva uno spettacolo narrastorie con la narrazione e la regia di Gabriella Del Bianco. L'è in programma il 7 marzo (ore 21) e il 9 marzo (ore 17) al teatro San Caterina in via del Mezzetta 1, nel Quartiere 2: Labad Laboratori Teatrali presenta “. appassionate protagoniste a teatro”. Saranno celebrate le grandi figure femminili nelle opere teatrali. Parteciperanno Daniele Alibi, Cristina Bica, Riccardo Biffoli, Maria Cristina Chiesi, Aurora Ferrari, Vittoria Frigo, Sandra Galanti, Marco Gasbarri, Franca Gozzi e Francesco Pelosini. Per maggiori informazioni sullo spettacolo e per le prenotazioni, si può contattare direttamente l’associazione tramite le pagine social oppure contattare il numero 3396640770.