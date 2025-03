Lidentita.it - A Bruxelles e Berlino si fanno i conti senza l’oste

Leggi su Lidentita.it

Mentre in Germania il leader della Cdu Merz corre a testa bassa verso la Grosse Koalition, fregandosene del responso delle urne, prontissimo a governare con la Spd – il grande sconfitto delle elezioni -, nell’Unione europea spirano venti di guerra, con la von der Leyen che vuole spendere 800 miliardi per il riarmo. In realtà, . AsiL'Identità.