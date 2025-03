Linkiesta.it - A Bruxelles c’è l’Europa che vuole imparare a difendersi, a cominciare dall’Ucraina

«Questo è un momento spartiacque pere per l’Ucraina». Arrivando al vertice del Consiglio europeo convocato da Antonio Costa, la presidente della Commissione europea lascia intendere che il sostegno dell’Unione a Kyjiv è destinato ad aumentare. Una condizione indispensabile di fronte al disimpegno americano e all’immutato imperialismo della Russia. Ma questa non è una guerra solo dell’Ucraina. «affronta un pericolo concreto e presente, e quindi dobbiamo essere in grado di proteggerci, di difenderci, così come dobbiamo mettere l’Ucraina in una posizione per proteggersi e spingere per una pace duratura e giusta. Vogliamo una pace con la forza, ed è per questo che oggi presento ai leader il piano di riarmo del», ha aggiunto von der Leyen.Il progetto annunciato martedì dalla presidente della Commissione prevede fino a ottocento miliardi di europ per investimenti nella difesa e offre maggiore flessibilità agli Stati membri per investire nella difesa, e amplia le possibilità di investire nell’industria della difesa ucraina o di procurarsi capacità militari che vanno direttamente all’Ucraina.