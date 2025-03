Liberoquotidiano.it - A 7 anni digiuna per Allah, follia a Piacenza: una storia sconvolgente che fa riflettere

Ogni giorno, quando suona la campanella di fine mattinata, Mohamed (nome di fantasia) imbocca il portone d'uscita anziché raggiungere la mensa coi suoi compagni di classe, rientrando poi per le lezioni del pomeriggio. Mohamed ha appena sette, è musulmano e frequenta la seconda elementare alla Quarto Circolo di. Mohamed ha deciso dire per onorarenel mese sacro del Ramadan. L'islamizzazione non conosce età. «È una sua libera scelta», ha spiegato il papà a corredo della richiesta di esonero dal pranzo a scuola. Abbastanza difficile crederci, visto e considerato che si tratta di una bambino così piccolo, tanto che l'istituto dalla dirigente scolastica alle maestre - non ha nascosto le proprie preoccupazioni. Sia chiaro: nessuno può mettere becco in una decisione che rientra nella piena discrezionalità delle famiglie, come quella di iscrivere o meno un figlio alla mensa scolastica, ma in questo caso di mezzo c'è anche e soprattutto la salute.