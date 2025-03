Tvplay.it - A 35 milioni si chiude, l’Inter ha fissato il prezzo

Leggi su Tvplay.it

procederà ad una cessione importante la prossima estate e ha giàildel suo cartellino: con 35di euro si può portare a casaBeppe Marotta ha bisogno di finanziare la prossima campagna acquisti anche con qualche uscita e in base alle indicazioni di Simone Inzaghi c’è un giocatore che potrebbe fare al caso della società. Gli estimatori non mancano e lui continua a chiedere più spazio.A 35sihail(TvPlay – ANSA)di Simone Inzaghi è coinvolta nella lotta per lo Scudetto con il Napoli, l’Atalanta e la Juventus. I rallentamenti delle prime due hanno permesso anche a chi insegue di rialzare la testa. Queste ultime dieci giornate offriranno di certo un ottimo spettacolo, con un finale che si preannuncia avvincente.I nerazzurri hanno la rosa migliore, con una profondità di scelte che gli altri non possono vantare.