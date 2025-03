8 Marzo il museo del Saxofono apre le porte a tutte le donne

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 62025- Sabato 82025, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ildelle suegratuitamente aleper un’intera giornata dedicata alla scoperta del talento femminile nel mondo della musica. Alle 11 è in programma una visita guidata speciale a cura del direttore del, Attilio Berni. Un viaggio affascinante tra storie, musiche e aneddoti che raccontano le sfide e i successi dellenel panorama saxofonistico. L’evento è patrocinato dal Comune di Fiumicino.Per secoli, la musica è stata un territorio complesso per le artiste: il pianoforte, l’arpa e il canto erano gli strumenti considerati più “appropriati”, mentre il mondo degli strumenti a fiato restava quasi esclusivamente maschile. Poter studiare musica non significava poterla trasformare in una carriera, e convenzioni sociali e culturali hanno a lungo limitato le possibilità di molte talentuose musiciste.