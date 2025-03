Romadailynews.it - 8 marzo: a Roma l’inaugurazione della mostra “Profili di donna” di Arturo Saccone

Sabato 8alle 18:00 verrà inaugurata ladi” del maestropresso Aurelia gallery situata in via Aurelia 477 a. Laespone opere realizzate con diverse tecniche nel corso degli anni, rappresentando un percorso che va dalla materia alla creta fino al colore delle tele dipinte. Il profilobellezza femminile si trasforma attraverso un processo di destrutturazione che l’autore interpreta rappresentando il pensiero femminile, il corpo e la mente fino a trasformarsi nella liquidità del colore, simboleggiando la creazione e la bellezza. Il vernissage sarà l’occasione per presentare la galleria e i programmi culturali curati dall’associazione Far f’arte. Laè un omaggio alla bellezza, alla forza e al mistero dell’universo femminile.Il maestroha dedicato laalle donne importantisua vita, inclusa sua madre, sua moglie, sua figlia, sue sorelle e a tutte le donne, affinché ognuna possa riconoscersi nelle opere esposte.